Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 14:10
14:09
Общество
Глава «ЖКХ Контроль» Бредец назвала недостаточное финансирование главной проблемой отрасли
14:08
Политика
Публицист Анпилогов: Боевиков для протестов в Казахстане могли готовить под Киевом и в Польше
14:07
Общество
В «ЖКХ Контроль» указали на отсутствие спланированной работы коммунальщиков в Петербурге
14:07
Армия
Народная милиция ЛНР обвинила бойцов ВСУ в размещении бронетехники в поселке Трехизбенка
14:06
Спорт
Бывший тренер «Локомотива» Билич может возглавить сборную Польши
14:05
Общество
«Ветераны России» призвали Милохина выяснить у Зеленского причину запрета на въезд в Киев
14:04
Весь мир
Американист Домрин объяснил провокационные заявления Госдепа перед переговорами по Украине
14:01
Экономика
Частные инвесторы вложат 450 млн рублей в 2022 году на развитие туризма в Хакасии
14:00
Видео
Американские ученые впервые напечатали гибкий дисплей на 3D-принтере
13:59
Общество
Диетолог Соломатина заявила, что чрезмерное употребление мускатного ореха вредит здоровью
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Молдавия будет закупать российский газ в январе по 647 долларов за тысячу «кубов»

Экономика
Молдавия будет закупать российский газ в январе по 647 долларов за тысячу «кубов»
ФБА «Экономика сегодня»

Кишинев, 10 января. Молдавия в январе будет закупать голубое топливо у холдинга «Газпром» по цене 647 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщил РИА Новости глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Он напомнил, что компания «Молдовагаз» в декабре 2021 года закупала сырье у «Газпрома» по цене в 550 долларов за тысячу кубометров. При этом тариф для потребителей рассчитан на основе стоимости газа в 430 долларов.

«Закупочная цена газа в январе выросла до 647 долларов за тысячу кубометров», — заявил Чебан.

Энергокризис в ЕС будет усугубляться. Выход у западных политиков один: повернуться лицом к России и признать, что их решения в области внутренней и внешней политики были ошибочны, указали экономист Станислав Митрахович и политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Журавлев.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Молдавия будет закупать российский газ в январе по 647 долларов за тысячу «кубов»
Газпром газ молдавия
Комментировать