Молдавия будет закупать российский газ в январе по 647 долларов за тысячу «кубов»

Кишинев, 10 января. Молдавия в январе будет закупать голубое топливо у холдинга «Газпром» по цене 647 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщил РИА Новости глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Он напомнил, что компания «Молдовагаз» в декабре 2021 года закупала сырье у «Газпрома» по цене в 550 долларов за тысячу кубометров. При этом тариф для потребителей рассчитан на основе стоимости газа в 430 долларов.

«Закупочная цена газа в январе выросла до 647 долларов за тысячу кубометров», — заявил Чебан.

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