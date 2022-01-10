Песков: Москва не поднимала вопрос постоянного размещения миротворцев в Байконуре

Москва, 10 января. Россия не поднимала вопрос о постоянном размещении миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Байконуре. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В комментарии журналистам он подчеркнул, что события в республике стали для всех неожиданностью, но страны ОДКБ смогли слаженно отреагировать на произошедшее. Этот факт подчеркивает высокий уровень союзнических отношений участников организации.

Отвечая на вопрос о размещении на постоянной основе миротворческих сил на военной базе в Байконуре, официальный представитель Кремля сказал, что «об этом сейчас речи не идет».

Новый год в Казахстане начался с массовых протестов, вызванных резким повышением стоимости сжиженного газа. Власти страны ввели госрегулирование цен на топливо, однако это не способствовало урегулированию ситуации. Нур-Султан был вынужден обратиться за помощью к ОДКБ, которая оперативно направила в республику миротворцев. Миссия продолжится до полной нормализации обстановки, передает RT.