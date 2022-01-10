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Центробанк РФ купил на внутреннем рынке валюту на 22,9 млрд рублей

Экономика
Центробанк РФ купил на внутреннем рынке валюту на 22,9 млрд рублей
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 10 января. Центральный банк РФ купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 30 декабря на сумму 22,9 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте финансового регулятора.

Объем валюты, купленной Банком России с расчетами 29 декабря 2021 года, составлял 23 миллиарда рублей.

Минфин РФ с 15 января 2021 года вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. За этот период объем закупки валюты на внутреннем рынке страны превысил 2,9 триллиона рублей.

Центробанк РФ запустит в январе 2022 года цифровой рубль. Для пилотирования проекта была составлена экспериментальная группа из 12 банков. Согласно прогнозу кредитных организаций, после внедрения цифрового рубля количество операций с его помощью достигнет 30%.

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банк россии валюта Минфин России
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