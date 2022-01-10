Политик Шерин объяснил, кто и зачем вышел на протесты в Казахстане

Пока радикалы захватывали здания госструктур Казахстана и оттягивали на себя внимание полиции, мародеры разоряли частный сектор экономики. Об этом в беседе с ФАН сказал политик, член высшего совета ЛДПР Александр Шерин.

По словам политика, события в Казахстане отличаются от украинского Майдана и событий в Белоруссии, поскольку и само государство другое: по численности населения, по площади, по социальному составу, по генотипу. Во-первых, в отличие от той же Белоруссии на территории Казахстана преобладает молодое население. Во-вторых, там свой менталитет.

«Участников казахских событий можно разделить на три части. У первой целью была организация массовых протестов и беспорядков, которые оттягивают на себя внимание правоохранительных органов. Эти люди и занимаются захватом зданий силовых структур, органов госуправления, поджогами. Под шумок вторая категория — люди, которые не имеют каких-то политических требований, решили просто помародерить. Это около 75% из всей массы людей, вышедших на улицы», — сказал политик.

Пока полиция занималась борьбой с радикалами и пыталась отстоять стратегически важные объекты, частный сектор экономики оказался без защиты. Этим, по словам политика, и воспользовались мародеры. Свою роль здесь сыграла и внутренняя миграция, уверен он. Радикалы спровоцировали менее образованную и более агрессивную часть молодежи, которая приехала на заработки в крупные города.

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«Третья часть вышедших на улицы людей оказалась самая маленькая. Это были люди, которые действительно хотели каких-то перемен. От классического Майдана вся эта ситуация отличается тем, что отсутствовал явный лидер и никаких конкретных требований выдвинуто то не было. Ведь если говорить о тех же ценах на сжиженный газ, которые стали триггером, то впоследствии они были снижены, но беспорядки это не остановило. Скорее всего, задача внешних сил, организовавших эти погромы, заключалась в том, чтобы сместить действующего президента Казахстана. Вероятно, рассматривался украинский сценарий, когда президент просто покидает страну, но Токаев выстоял», — пояснил Шерин.

Как сказал политик, при просмотре видеозаписи беспорядков в Казахстане в первую очередь в глаза бросается большое количество крепких молодых людей в одинаковой форме — черные куртки и маски. Он пояснил, что обычно на протестных акциях толпа выглядит разномастной: женщины и мужчины разного возраста в разной одежде. В Казахстане же четко прослеживался костяк организованных радикалов.

На данный момент безопасность стратегических объектов в Казахстане обеспечивают миротворческие силы ОДКБ. По сообщению МИД Казахстана, миротворцы покинут страну после окончательной стабилизации ситуации.