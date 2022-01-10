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Экономист Хазин раскрыл метод борьбы с ростом инфляции в России

Экономика
Экономист Хазин раскрыл метод борьбы с ростом инфляции в России
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 января. Для эффективной борьбы с ростом инфляции Центробанку РФ необходимо изменить денежно-кредитную политику, рассказал экономист Михаил Хазин.

Инфляция в России по итогам 2021 года составила 8,39%, сообщал Росстат. Уровень цен на товары и услуги превысил прогнозы властей и стал максимальным с 2015 года — тогда показатель достиг отметки в 12,91%. Итоговые цифры ведомство представит 12 января.

«Для борьбы с инфляцией Центральному банку РФ следовало изменить денежно-кредитную политику так, чтобы можно было проводить реальное импортозамещение товаров народного потребления. В таком случае импорт стал бы сокращаться, а соответственно, импортируемая инфляция тоже бы пошла на спад», — пояснил Хазин в беседе с ИА REGNUM.

Главный экономист банка «Открытие» Максим Петроневич ранее заявил, что замедление инфляции к концу 2022 года прогнозируется на уровне 4,5-5%. Такой сценарий возможен в случае снижения мировых цен на продукцию сельского хозяйства.

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