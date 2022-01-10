Столтенберг: НАТО и Россия обсудят тему контроля над вооружениями на переговорах 12 января

Брюссель, 10 января. Участники заседания Совета Россия — НАТО 12 января обсудят вопросы по военной активности в Европе, военной транспарентности и контролю над вооружениями.

Об этом 10 января сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он считает, что достичь договоренностей с РФ по части контроля над вооружениями вполне реально.

«Мы сосредоточимся на вопросах европейской безопасности, военной активности, военной транспарентности, риска предотвращения инцидентов и контроля над вооружениями», — уточнил генсек.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США считают возможным прогресс на переговорах с Россией. Диалог Москвы и Вашингтона позволит обсудить озабоченности РФ относительно НАТО, добавил он.