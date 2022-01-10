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В Кремле прокомментировали информацию о контактах Путина и Назарбаева

Политика
В Кремле прокомментировали информацию о контактах Путина и Назарбаева
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 10 января. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что у него нет данных об общении главы государства с экс-лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым на фоне обострения ситуации в среднеазиатской стране.

В начале января в Казахстане начались акции протеста, которые переросли в массовые беспорядки. В стране были зафиксированы акты мародерства, поджоги и другие бесчинства. На фоне обострившейся ситуации у Пескова поинтересовались, контактировал ли Путин с Назарбаевым во время обострения в стране.

«Не могу вам сказать, не обладаю такой информацией», — ответил пресс-секретарь в ходе брифинга.

Ранее пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай прокомментировал его уход с поста председателя Совета безопасности. По его словам, политик самостоятельно принял соответствующее решение.

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Казахстан путин песков назарбаев
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