В Кремле прокомментировали информацию о контактах Путина и Назарбаева

Москва, 10 января. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что у него нет данных об общении главы государства с экс-лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым на фоне обострения ситуации в среднеазиатской стране.

В начале января в Казахстане начались акции протеста, которые переросли в массовые беспорядки. В стране были зафиксированы акты мародерства, поджоги и другие бесчинства. На фоне обострившейся ситуации у Пескова поинтересовались, контактировал ли Путин с Назарбаевым во время обострения в стране.

«Не могу вам сказать, не обладаю такой информацией», — ответил пресс-секретарь в ходе брифинга.

Ранее пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай прокомментировал его уход с поста председателя Совета безопасности. По его словам, политик самостоятельно принял соответствующее решение.