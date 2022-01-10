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Песков заявил о необходимости «купировать зло» в социальных сетях

Общество
Песков заявил о необходимости «купировать зло» в социальных сетях
ФБА «Экономика сегодня»  /  Любимов Андрей

Москва, 10 января. Социальные сети могут нести как добро, так и зло, которое необходимо купировать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы представителей средств массовой информации.

Песков прокомментировал роль интернета в событиях в Казахстане. По его словам, социальные сети могут нести не только добро, но и зло. Он отметил необходимость в принятии мер для «купирования зла».

«Задача — принять меры, чтобы это зло купировать. Это история не новая — она давняя. Просто оно нашло лишний раз свое очевидное подтверждение в ходе недавних событий в Казахстане», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Протесты в Казахстане вызваны повышением цен на сжиженный газ. Цена на топливо выросла с 60 до 120 тенге в начале января 2022 года. Президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение на территории страны.

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Дмитрий Песков Казахстан социальные сети
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