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Рост товарооборота между Россией и Китаем оказался рекордным в 2021 году

Экономика
Рост товарооборота между Россией и Китаем оказался рекордным в 2021 году
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Москва, 10 января. РФ и КНР вопреки пандемии смогли побить «доковидный» рекорд двустороннего товарооборота. Об этом заявил в интервью РИА Новости торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский.

Согласно данным китайской статистики, за первые 11 месяцев 2021 года объем взаимной торговли уже превысил 130 млрд долларов. Потому с большой долей вероятности по итогам года этот показатель превысит 140 млрд долларов.

«Напомню, что предыдущий максимум был достигнут в 2019 году — тогда наш двусторонний товарооборот составил почти 111 миллиардов долларов», — указал Дахновский.

По его словам, это произошло из-за роста цен, а также благодаря повышению объемов российского экспорта в Китай (энергоносителей и продовольствия). Доля энергоносителей в российском экспорте в КНР достигает около 65%, отметил Дахновский и добавил, что объемы поставок будут расти.

РФ нарастила поставки электричества на внешние рынки почти вдвое по итогам 2021 года. В дальнейшем она продолжит наращивать экспорт, но уже более медленными темпами, заявил аналитик Александр Осин.

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экспорт товарооборот россия китай
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