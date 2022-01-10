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Юлианна Караулова пожаловалась на тяжелое восстановление после рождения первенца

Шоу-бизнес
Юлианна Караулова пожаловалась на тяжелое восстановление после рождения первенца
фото из личного архива Юлианны Карауловой

Москва, 10 января. Певица Юлианна Караулова рассказала о возвращении в форму после родов. Поп-исполнительница призналась, что не ожидала столкнуться с трудностями в попытке восстановления.

Звезда хита «Ты не такой» Юлианна Караулова впервые стала матерью в прошлом году и активно наслаждается заботой о ребенке. По словам артистки, беременность не доставляла ей неудобства, она могла заниматься любимым делом и прекрасно себя чувствовала. Кроме того, певица следила за Instagram-аккаунтами блогеров-мам, которые регулярно делились радостью от материнства.

Однако после рождения ребенка Караулова столкнулась с первыми трудностями. Об этом звезда рассказала в YouTube-шоу «Начало».

«Но я максимально офигела восстанавливаться после родов. Никто не написал о том, как это сложно. И у меня есть вопрос — почему?» — пожаловалась певица.

Несмотря на сложности, Караулова всего за несколько недель вернулась в форму и даже снялась в ролике. Артистка показала кадры с ребенком, сделанные для промо рекламы детских подгузников.

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караулова похудение красота
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