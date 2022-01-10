Победительница «Ледникового периода» Волосожар поблагодарила зрителей за поддержку

Москва, 10 января. Фигуристка Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов выиграли шоу «Ледниковый период». Победительница Олимпиады рассказала, как нелегко ей досталась эта победа.

Спортсменка назвала проект очень волнительным и душевным. По ее словам, благодаря «Ледниковому периоду» собралось вместе множество потрясающих людей, которые выполняли тяжелейшую работу за кадром.

«Осознание, что все закончилось, наверное, приходит только сейчас. Это правда было трудно, особенно под конец, но безумно увлекательно. Осталось ногу починить, и все вообще будет идеально. Не теряйте меня, выйду на связь, через день-другой после операции», — написала Волосожар на своей странице в соцсети Instagram.

Prt Scr instagram.com / @fire_bird

Фигуристка во время проекта получила тяжелую травму колена и теперь готовится к операции. Медики диагностировали у спортсменки разрыв мениска.

Ранее тренер и муж Волосожар Максим Траньков, сидевший в жюри проекта, не сдержал слез, глядя на супругу, которая вышла на лед с травмой ноги. По его словам, ему тяжело было смотреть номер, потому что он каждый день дома видел свою хромающую от боли супругу.