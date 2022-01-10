ОДКБ не превратится в НАТО: Вассерман об итогах видеоконференции лидеров стран — участниц организации

Дальнейшая интеграция ОДКБ после произошедших событий в Казахстане крайне желательна. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

Утром 10 января лидеры стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провели видеоконференцию относительно текущей ситуации в Казахстане. Так, президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что благодаря миротворцам конституционный порядок в стране восстановлен, а российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что силы ОДКБ не позволят реализоваться сценариям оранжевой революции ни в одном из государств — членов организации. Кроме того, он подчеркнул, что после завершения миссии, безусловно, весь контингент ОДКБ будет выведен из Казахстана.

«Миротворцы обеспечили охрану многих ключевых объектов, а силовые структуры Казахстана сейчас наводят порядок на улицах городов, — заметил Вассерман. — Очень важно, что безопасность в этой стране будет восстановлена именно «коллективно», а это значит, что попытки устроить цветную революцию в другом государстве — члене ОДКБ потерпят фиаско на самом раннем этапе».

Федеральное агентство новостей /

Депутат выразил надежду, что после произошедших событий страны — участницы Организации Договора о коллективной безопасности начнут интеграцию на экономическом, военном и даже политическом уровнях.

«Однако это не означает, что они в итоге сольются в единое государство», — подчеркнул собеседник ФАН.

Вместе с тем, продолжил Вассерман, стать «чем-то вроде НАТО» ОДКБ не сможет.

«Североатлантический альянс — агрессивная организация, и она неоднократно это демонстрировала, — отметил депутат. — Действия же ОДКБ направлены исключительно на обеспечение безопасности ее членов».

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