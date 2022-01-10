Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 15:38
15:38
Шоу-бизнес
«Посмотрела две постановки»: Алена Свиридова рассказала ФАН о своих культурных каникулах
15:38
Общество
Волонтеры из Новороссийска спасли жизнь искалеченной собаки
15:37
Шоу-бизнес
Андрей Малахов рассказал о сборе средств на ремонт сгоревшей квартиры Марины Хлебниковой
15:36
Политика
Политик Шерин объяснил, кто и зачем вышел на протесты в Казахстане
15:36
Армия
Леонков: комплексы С-500 сделают противовоздушную оборону России непробиваемой для США
15:33
Экономика
Центробанк РФ выпускает в обращение инвестмонеты «Георгий Победоносец»
15:31
Политика
Политолог Скориков: рождественская речь Лукашенко перечеркнула десятилетия «дерусификации»
15:29
Армия
Азербайджан опроверг сообщения о причастности своих военных к обстрелу Красного Базара
15:27
Весь мир
Депутат Милеи разыгрывает онлайн свою первую зарплату в Конгрессе Аргентины
15:27
Происшествия
Украинца оштрафовали на 11 тыс. рублей за лайк под изображением герба СССР
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

ОДКБ не превратится в НАТО: Вассерман об итогах видеоконференции лидеров стран — участниц организации
Политика
ОДКБ не превратится в НАТО: Вассерман об итогах видеоконференции лидеров стран — участниц организации
Федеральное агентство новостей  / 

Дальнейшая интеграция ОДКБ после произошедших событий в Казахстане крайне желательна. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

Утром 10 января лидеры стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провели видеоконференцию относительно текущей ситуации в Казахстане. Так, президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что благодаря миротворцам конституционный порядок в стране восстановлен, а российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что силы ОДКБ не позволят реализоваться сценариям оранжевой революции ни в одном из государств — членов организации. Кроме того, он подчеркнул, что после завершения миссии, безусловно, весь контингент ОДКБ будет выведен из Казахстана.

«Миротворцы обеспечили охрану многих ключевых объектов, а силовые структуры Казахстана сейчас наводят порядок на улицах городов, — заметил Вассерман. — Очень важно, что безопасность в этой стране будет восстановлена именно «коллективно», а это значит, что попытки устроить цветную революцию в другом государстве — члене ОДКБ потерпят фиаско на самом раннем этапе».

«ОДКБ не превратится в НАТО»: Вассерман об итогах видеоконференции лидеров стран-участниц организации
Федеральное агентство новостей /

Депутат выразил надежду, что после произошедших событий страны — участницы Организации Договора о коллективной безопасности начнут интеграцию на экономическом, военном и даже политическом уровнях.

«Однако это не означает, что они в итоге сольются в единое государство», — подчеркнул собеседник ФАН.

Вместе с тем, продолжил Вассерман, стать «чем-то вроде НАТО» ОДКБ не сможет.

«Североатлантический альянс — агрессивная организация, и она неоднократно это демонстрировала, — отметил депутат. — Действия же ОДКБ направлены исключительно на обеспечение безопасности ее членов».

Ранее парламентарий рассказал о корнях массовых беспорядков в Казахстане.

Вернуться назад
Все новости / Политика / ОДКБ не превратится в НАТО: Вассерман об итогах видеоконференции лидеров стран — участниц организации
путин россия нато казахстан одкб токаев
Комментировать