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Депутат Калашников заявил о возможном возвращении Узбекистана в состав ОДКБ

Политика
Депутат Калашников заявил о возможном возвращении Узбекистана в состав ОДКБ
pixabay.com  /  Chickenonline

Москва, 10 января. Узбекистан может вернуться в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за происходящих на территории Казахстана событий. К такому выводу пришел председатель комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников.

По словам Калашникова, власти Узбекистана, скорее всего, осознали, что рассчитывать больше не на кого. Соответствующее заявление председатель комитета Госдумы сделал в ходе беседы с изданием «Интерфакс».

«Узбекистан в свое время вышел из ОДКБ, но может снова войти», — высказал он свою точку зрения.

Ранее сообщалось, что студенты из Узбекистана вернулись на родину из Казахстана. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства центральноазиатского государства Юсупа Кабулжанова, из республики было вывезено 35 человек.

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Казахстан узбекистан одкб
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