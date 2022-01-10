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Нападающий Роналду может перейти в «Барселону»

  /   Обновлено: 10 января 2022 13:01
Спорт
Нападающий Роналду может перейти в «Барселону»
Global Look Press  /  Mark Cosgrove/News Images via ww

Манчестер, 10 января. Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду может сменить клубную прописку и продолжить карьеру в «Барселоне».

Согласно данным Sport.es, форвард недоволен текущей ситуацией в английской команде и заявил своему представителю, что хочет уйти. Как считает 36-летний Роналду, тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник не смог наладить атмосферу в клубе.

Футбольный агент Жорже Мендеш находится в хороших отношениях с руководством сине-гранатовых и готов приступить к переговорам с каталонцами. Кроме того, наставник «Барсы» Хави заинтересован в переходе португальского бомбардира.

Роналду вернулся в «МЮ» в августе 2021 года из туринского «Ювентуса». Футболист выступал за английский клуб с 2003 по 2009 год.

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Криштиану Роналду барселона манчестер юнайтед
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