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Читатели Daily Mail поставили на место Блинкена после антироссийского заявления по Казахстану

  /   Обновлено: 10 января 2022 13:01
Политика
Читатели Daily Mail поставили на место Блинкена после антироссийского заявления по Казахстану
 /  Федеральное агентство новостей

Лондон, 10 января. США продолжают неправомерно вмешиваться в дела других государств, и ответ президента России Владимира Путина может быть предельно жестким. Так британские читатели издания Daily Mail прокомментировали скандальное заявление госсекретаря Энтони Блинкена по Казахстану.

По наблюдениям британцев, официальный Вашингтон «перекладывает с больной головы на здоровую», заявляя о «неправомерном вмешательстве» России в дела других государств. США следует сосредоточиться на собственных внутренних проблемах, а не подогревать международную напряженность скандальными заявлениями, поставили Блинкена на место пользователи Сети с Туманного Альбиона.

«Чтобы ложь выглядела достоверно, нужно обвинить вашего оппонента в ваших собственных грехах. Другими словами, переложить вину с больной головы на здоровую. Реальность такова, что именно американские «миротворцы» являются туда, куда их не просят и не зовут», — написала Kristina Flato.

«После Ирака и Афганистана, по-моему, Соединенным Штатам пора прекратить нести эту чушь», — высказался Lineking37.

Читатели Daily Mail поставили на место Блинкена после антироссийского заявления по Казахстану
Федеральное агентство новостей /

Также официальному Вашингтон следует поостеречься от громких антироссийских заявлений, потому что ответ президента России Владимира Путина может оказаться неожиданно дерзким и болезненным, предупредили британцы. Американским властям следует удержаться от провокаций в отношении Москвы, как бы сложно это ни было для чиновников из Белого дома, уверены читатели Daily Mail.

«Все, что сейчас нужно делать людям (президента США Джо. — Прим. ФАН) Байдена — не открывать рты лишний раз и не провоцировать медведя. Хотя они все равно не сумеют удержаться», — заметил пользователь Garaboldie.

«Байдену нужна война. Если он начнет войну с Россией, ему, то есть нам, надерут зад. Путин никогда не смирится с гендерными единорогами, "безопасными пространствами" и необходимостью избегать микро-конфликтов. Он составит список виновников и надерет им зад», — резюмировал MattDillon1946.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе внеочередного саммита ОДКБ дал собственную оценку январской трагедии в Казахстане. По его словам, в отношении официального Нур-Султана пытались реализовать майданный сценарий, а в разжигании насилия на улицах принимали участие опытные боевики, прошедшие профессиональную подготовку. Как пишет НСН, официальный представитель МИД Мария Захарова дала пояснение решению казахстанских властей запросить помощь у Организации Договора коллективной безопасности.

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Все новости / Политика / Читатели Daily Mail поставили на место Блинкена после антироссийского заявления по Казахстану
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