Жители Москвы организовали стихийный мемориал у посольства Казахстана

Правительство Казахстана объявило 10 января днем общенационального траура по жертвам беспорядков в стране. Жители Москвы также выразили соболезнования погибшим.

У посольства страны появился стихийный мемориал. Горожане принесли к зданию красные гвоздики. Погибшими считаются более 160 человек.

В разгар беспорядков представительство Казахстана в Москве вынуждено усилило меры безопасности. У ведомства пытались провести одиночный пикет в поддержку митингующих. Здание оцепили представители силовых структур.

Посольство России в Казахстане тоже присоединилось к траурным мероприятиям. На официальной странице в Facebook опубликовано соболезнования родственникам погибшим.