Боевики уничтожили лагерь беженцев у офиса УВКБ ООН в Триполи

Триполи, 10 января. Вооруженные группы и силы полиции совершили в ночь с 9 на 10 января рейд на стихийный лагерь мигрантов у офиса Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в столице Ливии.

Об этом сообщили активисты страницы Refugees in Libya в Twitter и многочисленные пользователи Сети, явившиеся свидетелями происшествия. Искатели убежища, большая часть которых — выходцы из Судана, более трех месяцев вместе с семьями жили прямо на улице у дневного центра УВКБ (Community Day Center, CDC) в ожидании своей эвакуации, защиты прав или любой другой помощи от гуманитарных организаций и властей.

Heavy military and police Forces have been deployed at the CDC, there's chaos with the militias trying to take away everyone to the detention centers, people are being beaten, women's tents being torn into pieces.

Рейд совершен среди ночи, когда люди спали. Боевики открыли огонь в воздух, чтобы напугать и вынудить нелегалов покинуть лагерь. По словам очевидцев, почти всех мигрантов, включая женщин и детей, посадили в автобусы сил безопасности и увезли в неизвестном направлении. Пользователи распространяют информацию, что их намерены отправить в тюрьму Айн-Зара в Триполи.

The situation is now very critical. There are militias that want to transfer the refugees to Ain Zara prison. There are gunshots in the air to frighten and frighten the refugees

В результате «выстрелов в воздух» несколько человек ранены, один мужчина погиб. Силовики нападали на женщин, громили палатки и вещи беженцев. По информации пользователей, никому не оказана первая медицинская помощь — ни органы здравоохранения, ни службы ООН никак пока не отреагировали на данное происшествие. Активисты соцсетей называют действия боевиков по отношению к мигрантам вопиющим нарушением прав человека.

«Какое давление вы испытываете, видя, как детей и беременных женщин отправляют в концлагеря, даже после их 100-дневных криков о помощи?» — восклицают авторы группы Refugees in Libya.

Так они прокомментировали слова представителя ЕС в Ливии Хосе Сабаделя о крайней обеспокоенности Европы положением африканских беженцев. Глава миссии возложил ответственность за ситуацию у офиса дневного центра в Триполи на местные власти, которые мешают УВКБ выполнять обязанности по оказанию гуманитарной помощи.

We are very concerned by the current situation outside @UNHCRLibya, endangering the lives of many & preventing @UNHCRLibya from doing its job providing humanitarian assistance for most vulnerable. We ask Libyan authorities to ensure security & to protect people & premises.

Стоит отметить, что CDC официально завершил свою деятельность и закрыл двери для посетителей 4 января. В тот же вечер члены военизированных формирований потребовали от беженцев как можно скорее покинуть территорию. К тому времени в палатках у здания располагались от 1 до 1,5 тыс. мигрантов.

@UNHCRLibya is permanently closing its CDC where 1000s of refugees have been camping for over 3 months in search of protection,& Evacuations 4rm Libya.Also at its main office where hundreds started to encamp themselves,militias approached them this evening asking them to disperse

Накануне нападения обитатели лагеря сняли видео, в котором снова обратились за помощью ко всем неравнодушным. По словам девушки, выступавшей от имени мигрантов, они находятся в ужасных условиях. Она отмечает, что трое мужчин за это время погибли, еще нескольких похитили.

Peace be upon you. I am a refugee and I speak on behalf of all the refugees. we have been here for 3 months 10 days.Our situation is a pity,it rains on us,lack of of healthy,nutrition and humanity.We need humanity and an immediate evacuation because we have suffered

1/5

«Мы в жалком положении. Люди мокнут под дождем, много больных… Нам нужно человечное отношение и эвакуация… Мы призываем некоммерческие, гуманитарные, правозащитные организации разобраться в наших делах. Потому что самое главное — это защита и безопасность, которых здесь нет», — говорит суданка на видео.

Хосе Сабадель отмечал, что ситуация у здания УВКБ мешает миссиям оказывать помощь уязвимым группам людей. Оставленные же без внимания жители лагеря у CDC такими, по его мнению, не являются.

На территории Ливии находятся главные маршруты африканских мигрантов, стремящихся проникнуть в страны ЕС. Их путешествия зачастую заканчиваются трагично — многих перехватывают в пустыне и море и отправляют в центры заключения, другие попадают в сети контрабандистов и торговцев людьми. Ослабленное десятилетней войной государство в условиях острого кризиса власти и отсутствия законов и порядка в настоящий момент не в силах решить проблему оказавшихся в тяжелой ситуации африканских беженцев.