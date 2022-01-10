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Боевики уничтожили лагерь беженцев у офиса УВКБ ООН в Триполи

Весь мир
Боевики уничтожили лагерь беженцев у офиса УВКБ ООН в Триполи
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 10 января. Вооруженные группы и силы полиции совершили в ночь с 9 на 10 января рейд на стихийный лагерь мигрантов у офиса Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в столице Ливии.

Об этом сообщили активисты страницы Refugees in Libya в Twitter и многочисленные пользователи Сети, явившиеся свидетелями происшествия. Искатели убежища, большая часть которых — выходцы из Судана, более трех месяцев вместе с семьями жили прямо на улице у дневного центра УВКБ (Community Day Center, CDC) в ожидании своей эвакуации, защиты прав или любой другой помощи от гуманитарных организаций и властей.

 

 

Рейд совершен среди ночи, когда люди спали. Боевики открыли огонь в воздух, чтобы напугать и вынудить нелегалов покинуть лагерь. По словам очевидцев, почти всех мигрантов, включая женщин и детей, посадили в автобусы сил безопасности и увезли в неизвестном направлении. Пользователи распространяют информацию, что их намерены отправить в тюрьму Айн-Зара в Триполи.

 

 

В результате «выстрелов в воздух» несколько человек ранены, один мужчина погиб. Силовики нападали на женщин, громили палатки и вещи беженцев. По информации пользователей, никому не оказана первая медицинская помощь — ни органы здравоохранения, ни службы ООН никак пока не отреагировали на данное происшествие. Активисты соцсетей называют действия боевиков по отношению к мигрантам вопиющим нарушением прав человека.

 

 

«Какое давление вы испытываете, видя, как детей и беременных женщин отправляют в концлагеря, даже после их 100-дневных криков о помощи?» — восклицают авторы группы Refugees in Libya.

Так они прокомментировали слова представителя ЕС в Ливии Хосе Сабаделя о крайней обеспокоенности Европы положением африканских беженцев. Глава миссии возложил ответственность за ситуацию у офиса дневного центра в Триполи на местные власти, которые мешают УВКБ выполнять обязанности по оказанию гуманитарной помощи.

 

 

Стоит отметить, что CDC официально завершил свою деятельность и закрыл двери для посетителей 4 января. В тот же вечер члены военизированных формирований потребовали от беженцев как можно скорее покинуть территорию. К тому времени в палатках у здания располагались от 1 до 1,5 тыс. мигрантов.

 

 

Накануне нападения обитатели лагеря сняли видео, в котором снова обратились за помощью ко всем неравнодушным. По словам девушки, выступавшей от имени мигрантов, они находятся в ужасных условиях. Она отмечает, что трое мужчин за это время погибли, еще нескольких похитили.

 

 

«Мы в жалком положении. Люди мокнут под дождем, много больных… Нам нужно человечное отношение и эвакуация… Мы призываем некоммерческие, гуманитарные, правозащитные организации разобраться в наших делах. Потому что самое главное — это защита и безопасность, которых здесь нет», — говорит суданка на видео.

Хосе Сабадель отмечал, что ситуация у здания УВКБ мешает миссиям оказывать помощь уязвимым группам людей. Оставленные же без внимания жители лагеря у CDC такими, по его мнению, не являются.

На территории Ливии находятся главные маршруты африканских мигрантов, стремящихся проникнуть в страны ЕС. Их путешествия зачастую заканчиваются трагично — многих перехватывают в пустыне и море и отправляют в центры заключения, другие попадают в сети контрабандистов и торговцев людьми. Ослабленное десятилетней войной государство в условиях острого кризиса власти и отсутствия законов и порядка в настоящий момент не в силах решить проблему оказавшихся в тяжелой ситуации африканских беженцев.

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