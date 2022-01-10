Публицист Анпилогов: Боевиков для протестов в Казахстане могли готовить под Киевом и в Польше

Протесты в Казахстане, всколыхнувшие соседнюю с Россией страну, имеют свои тайные, неочевидные пружины. Причем неожиданную информацию о них можно найти в судебных решениях… украинских судов, которые посвящены деятельности незаконных частных военных компаний экс-депутата Украины, Семена Семенченко, также бывшего командира батальона «Донбасс».

Как оказалось, Семенченко несколько лет мог вести подготовку боевиков для некоего заказчика из Казахстана, который заплатил за эту работу минимум 2 млн долларов.

Украинский след

Подробности уголовного преследования Семена Семенченко и его «частной военной компании» известны из материалов дела, возбужденного Службой безопасности Украины против экс-депутата и бывшего командира карательного батальона «Донбасс», которые нашли отражение в определении Соломенского районного суда города Киева.

Согласно сообщению пресс-службы СБУ, которое было опубликовано еще в конце марта 2021 года, украинская спецслужба тогда разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования — частной военной компании (ЧВК), связанной с Семенченко.

«По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Подготовка членов ЧВК проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области — там проходили боевые занятия, тренировки обращения с оружием, приобретались навыки военных боевых действий. Также часть членов военной компании училась в центрах подготовки за рубежом», — говорилось в сообщении украинской спецслужбы.

wikipedia.org / VOA

Мотивы возбуждения СБУ уголовного дела против Семена Семенченко находятся за пределами темы этой статьи и имеют чисто внутриукраинское наполнение, нам же интереснее те подробности, которые невольно попали в документы украинского суда, вынесшего 2 декабря 2021 года судебное определение по делу Семенченко и его ЧВК.

Согласно этому определению, созданная Семенченко ЧВК Donbass Batallion Corporation получала финансирование от некоего «бизнесмена из Казахстана», также являвшегося гражданином этой страны, который мог выделить на подготовку боевиков с крайне специфической специализаций без малого 2 млн долларов. Точно сказать, кем был неизвестный «благодетель» структур Семенченко, мы не можем: материалы киевского суда содержат лишь обезличенные персональные данные.

Кроме этого, в определении украинского суда есть немало других подробностей. В нем указано, что «зарубежным центром» подготовки боевиков по «казахскому заказу» была база компании Europian Security Academy (ESA), расположенная на территории Польши, вблизи города Познань. Причем там подготовку прошли не менее 100 боевиков, которые тренировались под Польшей с августа по декабрь 2018 года.

Из другого приговора украинского суда известна сумма денежного довольствия таких специфических «студентов»: согласно нему курсанты Семенченко получали по 500 долларов «стипендии» даже на время обучения. За работу в «горячих точках», как выяснил суд, было также предусмотрено отдельное вознаграждение, размер которого определялся индивидуально.

Из этого же приговора известна и направленность тренировок боевиков — это огневая подготовка, штурм, зачистка и оборона зданий, осуществление боевых действий в условиях города, согласование совместных действий боевых групп на «территории противника». По сути, это подготовка спецназа или же… действия во время силовой фазы любой «цветной революции».

Так кто же был «тайным покупателем»?

Как видно из материалов суда, казахский заказчик вышел на структуры Семенченко где-то в конце 2017 года. Интересно, что это может совпадать по времени с активизацией известного беглого казахского олигарха, Мухтара Аблязова.

Аблязов, который покинул Казахстан еще в 2003 году, на родине был обвинен в хищении 6 млрд долларов через структуры принадлежавшего ему «БТА Банка». Впоследствии эти деньги были успешно отмыты через несколько британских банков, а именно — Royal Bank of Scotland, Barclays и HSBC. Впрочем, никаких судебных преследований против Аблязова в Евросоюзе или в Великобритании не было — наоборот, там его взяли «под крыло» и даже объявили политическим заключенным и узником совести.

С 2003 года Аблязов проживал в Евросоюзе, где он получил политическое убежище, а вот бизнес предпочитал по-прежнему вести на просторах бывшего СССР. В частности, одной из его инвестиций стала покупка киевской недвижимости бизнес-класса.

Впрочем, вплоть до 2017 года Аблязов особо не лез в политическую деятельность Казахстана, предпочитая спокойную жизнь «олигарха на пенсии». Но какие-то внутренние причины заставили его в марте 2017 года реанимировать «общественное движение», а по факту — политическую партию «Демократический выбор Казахстана», которую он создал еще в 2001 году, до начала дела «БТА банка».

facebook.com / Мухтар Аблязов

Таким образом, возникновение в «деле Семенченко» некоего «тайного покупателя» из Казахстана может укладываться в активность Мухтара Аблязова, которого сегодня на Украине и в странах Запада называют не иначе, как «лидером казахского протеста». В пользу этого есть и еще один косвенный факт: на волне второго прихода в политику, против Аблязова в Казахстане возбудили еще одно дело — на этот раз по обвинению в организации заказного убийства. В июне 2017 года бизнесменбыл арестован по обвинению в вымогательстве, совершенном в 2005 году, но в октябре 2017 в эфире телеканала КТК, а затем и в суде Токмади заявил, что в 2004 году убил председателя правления АО «Банк ТуранАлем», выполняя заказ Аблязова. Токмади заявил, что Аблязов угрожал ему и его семье расправой в случае отказа стать исполнителем убийства.

По итогам рассмотрения дела Токмади Аблязова назвали заказчиком преступления, а в ноябре 2018 года Мухтар Аблязов был заочно приговорен казахским судом к пожизненному заключению за организацию убийства. Поэтому, исходя из известного римского изречения «ищи, кому выгодно», неназванным казахским заказчиком подготовки боевиков в ЧВК Семенченко вполне мог быть как раз Аблязов — или же его поверенные лица.

Такое предположение ставит на логичные места сразу несколько странностей, которые были отмечены в январских выступлениях в Казахстане: хорошую организацию и выучку «протестующих», быстрый переход волнений в фазу вооруженного восстания, четко организованный и эффективно проведенный захват административных зданий, складов с оружием и хорошо охраняемых инфраструктурных объектов, таких как аэропорт Алма-Аты, умение в обращении с оружием и работе в группе, продемонстрированные «протестующими». Все это объяснимо как раз в том случае, если все эти действия были осуществлены с помощью заранее подготовленных боевиков, имеющих специальную выучку. А вот в случае «мирных демонстрантов», наоборот, радикализация протестов за 2–3 дня или же захват аэропортов, оружейных комнат и административных зданий выглядит совершенно нереальным. Напомним, что и у киевского Евромайдана, и у народного восстания в ДНР и ЛНР в 2013–2014 годах на прохождение всех этих этапов ушло не менее полутора месяца.

Кстати, судебный процесс над структурами Семенченко на Украине все еще продолжается. Так что будет достаточно интересно наблюдать, какие еще детали достанет на свет божий украинский суд, — равно, как и о чем он предпочтет умолчать.

Данная статья является мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.