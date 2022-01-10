МИД РФ: Токаев фактами доказал причастность экстремистов к беспорядкам в Казахстане

Москва, 10 января. Саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продемонстрировал всему мировому сообществу, на каких основаниях организация действует на территории Казахстана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, после публичных переговоров лидеров стран-участниц ОДКБ у США больше не должно остаться вопросов касательно реакции организации на террористическую угрозу в Казахстане.

«Токаев (Президент Казахстана Касым-Жомарт. — Прим. ФАН) на встрече ОДКБ дал полную хронологию и с фактами на руках показал, как экстремисты извратили мирный протест», — добавила она.

Ранее Захарова порекомендовала ОДКБ создать собственный Telegram-канал. Дипломат подчеркнула, что организация должна информировать общественность о своих действиях из первых уст.