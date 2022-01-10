Семья из Крыма отравилась угарным газом: один человек погиб, дети в больнице

Симферополь, 10 января. В Крыму в частном доме пять человек отравились угарным газом. В результате произошедшего погиб мужчина, еще четыре человека отправлены в больницу. Среди пострадавших ― дети 2016-го и 2021 года рождения, двое взрослых также госпитализированы. Состояние трех человек (в том числе двух детей) оценивается как средней степени тяжести. Один человек ― в тяжелом состоянии. Погибшим оказался сын хозяина дома, его мать доставлена в медицинское учреждение.

Проверку по данному факту начала прокуратура Крыма. Как считают правоохранители, причиной отравления угарным газом мог стать обрыв обратной тяги газового котла, который был установлен в доме. В ходе проверки специалисты выяснят, соблюдались ли требования жилищного законодательства, а также вовремя ли проводилось обследование дымоходов и вытяжных вентиляционных шахт.

В свою очередь проверку по данному факту организовал и следственный комитет по Крыму и Севастополю.

Ранее ФАН сообщал, что две женщины погибли от отравления угарным газом в Хасавюрте. Их обнаружили в пристройке одноэтажного дома.