Сомали завершит возобновленные парламентские выборы в течение 40 дней

Могадишо, 10 января. Национальная консультативная конференция Сомали постановила не только возобновить приостановленные парламентские и президентские выборы, но и завершить голосование в течение 40 дней, начиная с 15 января.

Заявление прозвучало после семидневных совещаний премьера Мохамеда Хусейна Робле с главами Галмудуга, Джубаленда, Пунтленда, Хиршабелле и Юго-западного Сомали, в ходе которых установили новый избирательный период и обсудили вопросы безопасности.

Назначение 275 членов нижней Народной палаты стартовало в начале ноября, но к настоящему времени согласовали лишь 40 политиков. При этом пять регионов уже одобрили 54 сенаторов. Объединенный парламент после приведения к присяге приступит к избранию следующего национального лидера.

«В ходе интенсивных встреч с международными партнерами, гражданским обществом и потенциальными кандидатами достигли нескольких пунктов, включая проведение выборов в течение 40 дней, начиная с 15 января по 25 февраля, а также возложение на африканские силы ответственности за защиту президентского дворца, в котором находится штаб-квартира правительства и главы Сомали», — разъяснил пресс-секретарь кабмина.

По его словам, при возобновлении назначения нижней Народной палаты важно предоставить всем равные возможности и сохранить 30%-ю квоту для женщин. Регионы позволят независимым наблюдателям, средствам массовой информации и старейшинам племен проследить за выборами.

Национальная консультативная конференция состоялась после очередного конфликта между премьером и президентом, который 27 декабря приостановил полномочия главы правительства в связи с подозрением в коррупции. Мохамед Хусейн Робле назвал случившееся попыткой государственного переворота.