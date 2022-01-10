Президент Таджикистана напомнил участникам ОДКБ о ячейках террористов в Центральной Азии

Душанбе, 10 января. События в Казахстане показали необходимость усиления работы в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

По его словам, существуют внешние угрозы. В частности, несколько тысяч боевиков находятся в полной готовности для атаки границ альянса. Вместе с тем в странах Центральной Азии и в России действуют «спящие» ячейки радикальных боевиков.

«На наших встречах в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС я неоднократно обращал ваше внимание на наличие в наших странах "спящих" ячеек международного терроризма», — сказал он.

Стоит отметить, что 10 января проходит внеочередная сессия ОДКБ. На повестке мероприятия стоит ситуация в Казахстане, где была произведена попытка государственного переворота.