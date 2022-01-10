Боксер Головкин выразил соболезнования семьям погибших во время беспорядков в Казахстане

Нур-Султан, 10 января. Казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал последние события в стране. Свое мнение о произошедших беспорядках спортсмен написал на своей странице в Twitter.

Головкин выразил свои соболезнования всем семьям, чьи родственники погибли за последние дни.

«День траура в Казахстане. Нет никаких слов, чтобы описать горечь от того, что происходит в нашей стране. Пусть мир снова вернется в наш Казахстан», — заявил Головкин.

Ранее Комитет национальной безопасности (КНБ) среднеазиатской республики заявил о полном контроле ситуации в стране после массовых беспорядков. Отмечается, что все очаги террористической деятельности были уничтожены.