Пашинян призвал страны ОДКБ к совершенствованию механизмов кризисного урегулирования

Ереван, 10 января. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о высоком уровне взаимопонимания между странами ОДКБ при урегулировании ситуации в Казахстане.

В ходе онлайн-конференции глав стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Пашинян отметил, что на сегодняшний день одной из ключевых задач является укрепление механизмов кризисного урегулирования. По его словам, их совершенствование послужит дальнейшему развитию взаимопонимания между государствами.

«Исходя из этого, ожидаем от государств-членов ОДКБ наращивание совместных усилий с целью дальнейшего совершенствования данных механизмов», — заявил он.

Ранее телеканал RT сообщал, что самолеты ВКС РФ завершили переброску миротворческих сил Армении в Казахстан. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что миротворцы покинут республику после выполнения своих функций.