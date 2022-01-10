Ярушин признался, что постельные сцены с Самбурской в «Универе» не вызывали у него эмоций

Москва, 10 января. Актер Стас Ярушин поделился впечатлениями от съемок продолжения сериала «Универ». По словам звезды ситкома, он с безразличием относится к пикантным сценам с актрисой Настасьей Самбурской.

Стас Ярушин воссоединился с коллегой по ситкому «Универ» Настасьей Самбурской в сериале «Универ. 10 лет спустя», который изменил жанр на драмеди, чтобы рассказать о дальнейшей судьбе героев сериала. По сюжету герои звезд стали женатой парой.

Ярушин обсудил продолжение ситкома в YouTube-шоу «Ковальский». Артист признался, что постельные сцены с участием Самбурской не смогли вызвать у него эмоций.

«У меня не было такого, чтобы что-то там зашевелилось», — признался артист.

Ярушин также ответил на вопрос, хорошо ли целуется Самбурская. Актер признался, что их поцелуи в кадре совсем не страстные и легко забываются. Кроме того, артист счастливо женат, а его супруга с пониманием относится к работе знаменитости и даже поддерживает общение с Самбурской.

Продолжительные съемки «Универа» также иногда приводили к конфликтам на съемочной площадке. Звезда сериала Арарат Кещян признался, что ссорился с Ярушиным из-за разницы в менталитете.