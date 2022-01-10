Заявлений ждать не стоит: чем окончатся российско-американские переговоры в Женеве

Возможно, одним из итогов сегодняшних российско-американских переговоров в Женеве станет возобновление выдачи американских виз в России, считает политолог Иван Аркатов. Своим мнением о встрече сторон и ее потенциальном исходе он поделился в комментарии для ФАН.

Сегодня, 10 января, в Женеве в закрытом формате проходят российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности. Российскую делегацию возглавляют замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. Ожидается, что основным вопросом станет проект договора, направленного Россией США и их союзникам в прошлом декабре. В него включены положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик, а также о сокращении числа военных учений.

По мнению Ивана Аркатова, ждать установления конкретных договоренностей сегодня не стоит, ведь пока наши страны находятся на этапе подготовительной работы и ищут точки соприкосновения в ведущемся диалоге. К тому же известно, что переговоры о гарантиях безопасности пройдут в три этапа и закончатся 13 января в Вене. Поэтому ждать итоговых заявлений стоит в этот день, и, возможно, они будут сделаны первыми лицами государств.

«С другой стороны, те же самые американцы будут стараться активно бравировать для своих и европейских СМИ, рассказывать про какие-то очередные санкции, если Россия в чем-то их не послушается. Потому что им нужно, скажем так, сохранить свою мину при не очень хорошей игре, создать видимость, что они главные. Исхожу из того, что после тех же самых предыдущих встреч США продолжали делать свои заявления, но ряд ходов с их стороны был на смягчение отношений, — отмечает политолог. — И я не исключу, что, возможно, одним из итогов [переговоров] будет возобновление выдачи виз со стороны США в России. И, возможно, будут какие-то предварительные договоренности о размещении вооружений. Вряд ли этот процесс будет очень быстрым и оперативным в плане подписания какого-то итогового соглашения — должно пройти еще несколько встреч. Основные договоренности все-таки будут закрытыми, и только лишь малую часть дадут на общественный суд».

Между тем в отношениях России и США действительно происходит небольшое «таяние льдов», говорит собеседник издания. Диалог между странами продвигается, несмотря на различные заявления тех же Соединенных Штатов по поводу событий в Казахстане. И то можно сказать, что они были довольно-таки сдержанными.

«Госдеп и остальные структуры даже до конца не знают, как на это реагировать, и все равно продолжают активно раскачивать тему Украины. И, на мой взгляд, главное, чтобы американская сторона не задала каких-то провокационных действий. Но на данный момент это маловероятно. А вот господа из Украины могут стараться создать для себя наиболее выгодные условия, создать позицию, чтобы Запад начал их активнее защищать. Не просто так наше Минобороны заявляло еще в конце того года, что возможны те или иные действия именно со стороны Украины», — резюмирует Иван Аркатов.

Ранее сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров выразил уверенность, что позиция России на переговорах в Женеве «будет твердой». Время уступок со стороны Российской Федерации, по его мнению, прошло — теперь наша страна действует решительно и отстаивает свои национальные интересы.