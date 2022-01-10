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Ужесточение монетарной политики ФРС и ситуация в Казахстане обвалили рынок криптовалют

Экономика
Ужесточение монетарной политики ФРС и ситуация в Казахстане обвалили рынок криптовалют
pixabay.com/ru

Москва, 10 января. Рынок криптовалют начал 2022 год с ощутимого падения на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и беспорядков в Казахстане, пишет «Комменсантъ».

Биткоин за первую неделю года подешевел сразу на 12%. В то же время другие ведущие криптовалюты обвалились в пределах 22%, обновив тем самым многомесячные минимумы. По прогнозам экспертов, коррекция рынка в ближайшее время продолжится. Однако не исключено, что к середине года произойдет восстановление.

Протесты в Казахстане, вылившиеся в массовые беспорядки, негативно повлияли на рынок криптовалют. Дело в том, что на республику приходится 18% мировых мощностей майнинга. Интернет в Казахстане сейчас работает нестабильно, а банковская система функционирует с ограничениями. Поэтому майнинг не вернется в привычное русло, пока ситуация в стране не стабилизируется, полагают аналитики. Еще одним фактором, влияющим на стоимость криптовалют, является монетарная политика ФРС. Американский регулятор в конце прошлого года объявил о сворачивании стимулирующей программы, что должно снизить интерес инвесторов к рисковым активам.

Капитализация рынка криптовалют в 2021 году достигла 3 трлн долларов. По словам эксперта Джона Ву, это еще не предел и показатель может увеличиться до 5 трлн долларов.

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Казахстан фрс сша криптовалюты
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