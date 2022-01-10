Депутат Никонов: «казахстанская уловка» Вашингтона предопределила исход переговоров Россия — НАТО

Вашингтон, 10 января. Попытка разжечь аналог Майдана в Казахстане сыграла против США и лишила Вашингтон последних шансов на малейшие уступки на переговорах с РФ по гарантиям безопасности.

Казахстан стал последней и довольно-таки отчаянной попыткой США заполучить хоть какие-нибудь козыри перед большими переговорами с Россией о нерасширении НАТО. Однако все пошло не по плану. Вашингтон этим кровавым спектаклем в буквальном смысле загнал себя в угол.

Таким мнением с гостями политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» поделился депутат Госдумы, зампред парламентского комитета по международным делам Вячеслав Никонов, подчеркнув, что в казахстанских беспорядках слишком отчетливо виден след американских спецслужб и, в частности, ЦРУ. Главная цель этой операции — ослабление позиций России перед большими переговорами в Женеве. Судя по сумбурности действий организаторов очередной «цветной революции» и какому-то обрезанному сценарию, в списке задач разжигателей не стояла смена режима. Они в спешке подожгли южные регионы страны в надежде, что заряженное радикалами движение, как степной пожар, быстро распространится на весь Казахстан.

ФБА «Экономика сегодня» /

Никонов отметил, что его приятно удивили решительные действия казахстанского руководства, не повторившего ошибок Горбачева и Януковича. Решение Токаева обратится за помощью в ОДКБ и, главное, предельно оперативная реакция России моментально обнулили козни США, развернув американский план по дестабилизации Казахстана против его главных авторов и инициаторов.

«В этих условиях позиции России на переговорах с США несомненно укрепились. Во-первых, мы продемонстрировали, что мы не одни, что очень важно, так как восприятие на Западе было таким, что Россия одинока, а ОДКБ — это бумажный тигр. Выяснилось, что американцы ошибались. Отчетливо прозвучал голос нескольких государств, готовых использовать военную силу. И это было продемонстрировано прямо накануне этих переговоров. Для меня очевидно, что это сокрушительный провал США. Они хотели нас ослабить, а вместо этого заставили показать всему миру реальную эффективность ОДКБ, а самим американцам наглядно объяснить, что больше никаких майданов в зоне нашего влияния не будет. Казахстанская уловка Вашингтона стала последней отчаянно попыткой изменить расстановку сил перед саммитом Россия — НАТО, однако вместо козырей для американцев она выбила землю у них из-под ног. Можно сказать, что эта уловка предопределила результат этих переговоров — США будут вынуждены выполнить все требования Москвы, причем прилежно и без возражений», — выразил уверенность депутат.

Никонов повторил, что американцы совершили глупейшую и в какой-то мере фатальную ошибку, попытавшись расшатать Казахстан и недооценив потенциал ОДКБ. Россия быстро нивелировала возникшую угрозу, поставив США на место. По сути, переговоры уже и не нужны. На саммите Россия — НАТО будут лишь уточняться условия реализации того или иного требования Москвы.

Ранее военный эксперт Яков Кедми иронично ответил на обещание вице-президента США «удушить Россию санкциями».