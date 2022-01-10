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«Посмотрела две постановки»: Алена Свиридова рассказала ФАН о своих культурных каникулах
Шоу-бизнес
«Посмотрела две постановки»: Алена Свиридова рассказала ФАН о своих культурных каникулах
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

10 выходных дней в связи с новогодними праздниками — вполне достаточно, чтобы хорошо отдохнуть, восстановиться и теперь с  удовольствием приступить к делам. Так считает певица Алена Свиридова. В интервью ФАН она рассказала, что рождественские каникулы провела спокойно и культурно. Вместе с семьей она смотрела хорошие фильмы, много гуляла и посетила театры.

Свиридова рассказала о своих культурных каникулах.

«Я очень сильно порадовалась, так как посмотрела две постановки. «Мольер avec amour» — это в Табакерке. Это совсем свежий спектакль. Очень хороший. И «Балалайкин и компания» — в театре Армена Джигарханяна, который сейчас под руководством Сергея Газарова. Это обе его постановки и в Табакерке, и во втором театре.

И это прямо очень два прекрасных спектакля. Они абсолютно разные. Если «Мольер» — это такая буффонада и клоунада, причем очень хорошего качества — когда ты просто как ребенок хохочешь, и это здорово. Это редко бывает — поставить комедию, которая бы не переходила грани, когда она становится идиотской. Но здесь было прямо все чудесно, поэтому я сильно всем рекомендую», — поделилась впечатлениями артистка.

В понедельник, 10 января, как и большинство россиян, Алена Свиридова занялась работой. И уже с раннего утра решает разные задачи в Москве.

Накануне о своих праздничных каникулах рассказала экс-вокалистка группы Artik&Asti Анна Дзюба. Артистка отметила, что, как и все нормальные люди, любит диванный отдых и массажные процедуры. Однако лучше всего ее восстанавливает, освобождая мозг от негативных мыслей, готовка еды.

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новый год алена свиридова
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