Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 14:08
14:07
Общество
В «ЖКХ Контроль» указали на отсутствие спланированной работы коммунальщиков в Петербурге
14:07
Армия
Народная милиция ЛНР обвинила бойцов ВСУ в размещении бронетехники в поселке Трехизбенка
14:06
Спорт
Бывший тренер «Локомотива» Билич может возглавить сборную Польши
14:05
Общество
«Ветераны России» призвали Милохина выяснить у Зеленского причину запрета на въезд в Киев
14:04
Весь мир
Американист Домрин объяснил провокационные заявления Госдепа перед переговорами по Украине
14:01
Экономика
Частные инвесторы вложат 450 млн рублей в 2022 году на развитие туризма в Хакасии
14:00
Видео
Американские ученые впервые напечатали гибкий дисплей на 3D-принтере
13:59
Общество
Диетолог Соломатина заявила, что чрезмерное употребление мускатного ореха вредит здоровью
13:58
Происшествия
Начальник военной разведки Дании Ларс Финдсен арестован за утечку данных
13:57
Экономика
Польша рассчитывает на мощности Baltic Pipe после истечения контракта с Россией
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Марадишвили объяснил свой уход из родного клуба в «Локомотив»

  /   Обновлено: 10 января 2022 12:33
Спорт
Марадишвили объяснил свой уход из родного клуба в «Локомотив»
Global Look Press  /  Fotografo01/Keystone Press Agency

Москва, 10 января. Хавбек «Локомотива» и воспитанник ЦСКА Константин Марадишвили объяснил свой уход из стана «армейцев». По словам полузащитника, главная причина — отсутствие игровой практики. 

Как отметил 21-летний футболист, в последних матчах за ЦСКА он или оставался на скамейке, или выходил на 15 минут.

«Хотелось окончательно стать основным. «Локомотив» пообещал отцу: 100% буду играть. Плюс еврокубки. Я реально хотел больше играть, поэтому и ушел. Обещали ли мне игровую практику? Да», — передает слова Марадишвили Sport24.

Напомним, хавбек перешел в «Локо» в сентябре прошлого года. Сумма трансфера составила семь млн евро. Срок соглашения с «железнодорожниками» истекает летом 2026 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Марадишвили в 3,5 млн евро.

В сезоне-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист сыграл в 11 матчах, в которых забил два мяча, передает RT.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Марадишвили объяснил свой уход из родного клуба в «Локомотив»
локомотив цска трансферы Константин Марадишвили
Комментировать