Марадишвили объяснил свой уход из родного клуба в «Локомотив»

Москва, 10 января. Хавбек «Локомотива» и воспитанник ЦСКА Константин Марадишвили объяснил свой уход из стана «армейцев». По словам полузащитника, главная причина — отсутствие игровой практики.

Как отметил 21-летний футболист, в последних матчах за ЦСКА он или оставался на скамейке, или выходил на 15 минут.

«Хотелось окончательно стать основным. «Локомотив» пообещал отцу: 100% буду играть. Плюс еврокубки. Я реально хотел больше играть, поэтому и ушел. Обещали ли мне игровую практику? Да», — передает слова Марадишвили Sport24.

Напомним, хавбек перешел в «Локо» в сентябре прошлого года. Сумма трансфера составила семь млн евро. Срок соглашения с «железнодорожниками» истекает летом 2026 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Марадишвили в 3,5 млн евро.

В сезоне-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист сыграл в 11 матчах, в которых забил два мяча, передает RT.