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Порнозвезда Лана Роудс показала новорожденного сына

Шоу-бизнес
Порнозвезда Лана Роудс показала новорожденного сына
instagram.com  /  @lanarhoades

Москва, 10 января. Бывшая порноактриса Лана Роудс, признанная порносайтом PornHub самой популярной в мире, впервые стала мамой. Она родила сына и показала поклонникам кадр с новорожденным.

Снимок, опубликованный в Stories в Instagram, был сделан из больничной палаты. Знаменитость держит на груди младенца, одетого в голубую шапку. Порнозвезда уже дала имя наследнику. Мальчика назвали Мило.

Порнозвезда Лана Роудс показала новорожденного сына
Prt Scr instagram.com / @lanarhoades

О беременности порнозвезды стало известно летом прошлого года. Имя отца первенца знаменитость раскрывать не стала. Однако многие поклонники полагают, что им стал бывший возлюбленный звезды Майк Майлак. Пара была вместе несколько лет, но в начале 2021 года решила расстаться.

Российская певица Нюша в конце прошлого года стала матерью во второй раз. Артиста рожала в зарубежной клинике. Кадры с новым членом семьи она показала на своей странице в соцсети.

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