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NI: российские подлодки «Хаски» создадут много проблем американским субмаринам Virginia

Армия
NI: российские подлодки «Хаски» создадут много проблем американским субмаринам Virginia
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 10 января. Россия в ближайшем будущем укрепит свой ВМФ новыми подводными лодками, которые будут представлять серьезную угрозу для самых мощных американских субмарин.

В публикации издания The National Interest (NI) говорится, что новые боевые единицы ВМФ РФ будут обладать более универсальным арсеналом, чем их аналоги из США. В первую очередь речь идет о российских подлодках пятого поколения «Хаски», которые создадут много проблем американским морякам и заставят их понервничать, передает «ПолитРоссия».

«Лодка, разрабатываемая конструкторским бюро "Малахит" в Петербурге, будет включать в себя множество новых конструктивных особенностей», — говорится в статье.

Отмечается, что «Хаски» будет иметь водоизмещение 11 тысяч тонн, что существенно больше показателей американских субмарин Virginia. Глубина погружения российских подлодок также будет больше, чем у их конкурентов из ВМС США. Кроме того, она получит смертоносный арсенал вооружений, в который войдут высокоскоростные торпеды «Хищник» и противолодочная минно-торпедная установка МТПК-1.

«Новый класс российских подводных лодок может "охотиться" на западные аналоги», — пишут авторы.

Ранее сообщалось, что оборонно-промышленный комплекс России совершит настоящую революцию благодаря новой подлодке. Перспективная боевая единица ВМФ РФ станет настоящей головной болью Запада.

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