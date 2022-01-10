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Сорвался трансфер хавбека Анжело Фюльжини в ЦСКА

  /   Обновлено: 10 января 2022 12:21
Спорт
Сорвался трансфер хавбека Анжело Фюльжини в ЦСКА
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Москва, 10 января. Московский ЦСКА пытался подписать хавбека клуба «Анже» Анжело Фюльжини после неудачи с трансфером футболиста мюнхенской «Баварии» Микаэля Кюизанса, но стороны не пришли к консенсусу.

Согласно данным L’Equipe, в настоящее время «армейцы» сфокусированы на переходе полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, которого столичный клуб хочет арендовать с правом выкупа. Отмечается, что переговоры между сторонами проходят успешно.

Ранее сообщалось, что красно-синие проявляют интерес к 27-летнему хавбеку французского «Бордо» Отавио.

Напомним, ЦСКА после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на четвертом месте турнирной таблицы, в активе команды 30 очков. Лидирует после первого круга чемпионата петербургский «Зенит» (38 очков).

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цска трансферы Анжело Фюльжини
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