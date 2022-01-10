Сорвался трансфер хавбека Анжело Фюльжини в ЦСКА

Москва, 10 января. Московский ЦСКА пытался подписать хавбека клуба «Анже» Анжело Фюльжини после неудачи с трансфером футболиста мюнхенской «Баварии» Микаэля Кюизанса, но стороны не пришли к консенсусу.

Согласно данным L’Equipe, в настоящее время «армейцы» сфокусированы на переходе полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, которого столичный клуб хочет арендовать с правом выкупа. Отмечается, что переговоры между сторонами проходят успешно.

Ранее сообщалось, что красно-синие проявляют интерес к 27-летнему хавбеку французского «Бордо» Отавио.

Напомним, ЦСКА после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на четвертом месте турнирной таблицы, в активе команды 30 очков. Лидирует после первого круга чемпионата петербургский «Зенит» (38 очков).