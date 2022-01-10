Отправка российских миротворцев в Казахстан показала пример Западу, предавшему Афганистан

События в Казахстане в очередной раз показали недостижимую кем-то другим оперативность российских Воздушно-десантных войск, являющихся стратегическим резервом верховного главнокомандующего. По смыслу своего существования ВДВ России являются войсками постоянной боевой готовности и способны приступить к выполнению боевых задач практически сразу после поступления приказа.

Так было и на этот раз: после обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к ОДКБ с просьбой о помощи в борьбе с внешней террористической агрессией уже спустя 18 часов первые самолеты российской военно-транспортной авиации с десантом на борту начали приземляться на аэродромах неспокойной страны. К этому времени большинство государств мира еще даже не сформулировали свои заявления относительно событий, происходящих в Казахстане (конечно, кроме дежурных и уже ставших привычными требований не репрессировать «мирные протесты»), а российские десантники уже взяли под свой контроль объекты стратегической инфраструктуры. Их размещение позволило укрепить позиции местных правоохранителей, дав возможность усилить нажим на бесчинствующие банды, творящие погромы и насилие.

Продолжается переброска подразделений Ивановского соединения ВДВ из состава российского миротворческого контингента миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан https://t.co/RCVRDbAdbu#ОДКБ #Казахстан pic.twitter.com/FmyZaEr9DT — Минобороны России (@mod_russia) January 9, 2022

Еще во времена межнациональных конфликтов позднего СССР воздушно-десантные войска, внезапно появляющиеся в нужное время и в нужном месте, быстро и решительно пресекали все экстремистские и террористические поползновения, инспирируемые националистами — как в советских республиках Кавказа, так и в Средней Азии. Их успех был основан на внезапности и мобильности, при том что ВДВ совсем не были предназначены для выполнения задач, обычно решаемых внутренними войсками.

При появлении подразделений ВДВ погромы и насилие прекращались сразу — боевики националистских группировок не решались вступать с десантниками в противоборство и отсиживались по своим норам в ожидании убытия парней в голубых беретах. В отличие от органов правопорядка и госбезопасности, оказавшихся неспособными остановить развитие национализма в советских республиках, ВДВ в период распада СССР поставленные задачи выполнили блестяще. Их по праву называли «пожарной командой», которая буквально гасила очаги терроризма по всему Союзу.

Масштаб десантной операции

Следует отметить грандиозный масштаб операции по переброске войск, которая была реализована в Казахстане. Военно-транспортная авиация России, как заявили в Минобороны, задействовала 70 самолетов Ил-76 и пять Ан-124. Первый может поднимать в воздух до 200 человек или 60 тонн груза, второй способен перевозить более 600 человек с личным оружием или 120 тонн груза (например, сразу восемь боевых машин десанта).

В операции приняли участие транспортные авиационные полки Мгинского и Таганрогского авиационных соединений, которые с аэродромов Чкаловский, Иваново-Северный и Ульяновск-Восточный на ряд аэродромов Казахстана доставили подразделения 45-й бригады специального назначения ВДВ, 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и 31-й воздушно-десантной бригады. Кроме того, российские переправили в Казахстан миротворческую роту из состава 103-й гвардейской воздушно-десантной бригады Республики Беларусь, а также подразделения вооруженных сил Армении и Киргизии, входящие в структуру ОДКБ.

Самолетами Военно-транспортной авиации на аэродром Жетыген Республики Казахстан переброшен белорусский контингент миротворческих сил ОДКБ.#ОДКБ #Казахстан #Миротворцы pic.twitter.com/MQDTAS4BDG — Минобороны России (@mod_russia) January 8, 2022

В сущности, весь мир увидел способность российской военно-транспортной авиации и воздушно-десантных войск практически мгновенно реагировать на кризисные ситуации.

Стоит заметить, что последний раз операцию такого рода отечественные ВДВ реализовали 42 года назад — в декабре 1979-го, когда была проведена Кабульская воздушно-десантная операция. В ходе нее на аэродромы Кабул и Баграм были высажены подразделения 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (предшественницы, кстати, современной белорусской 103-й бригады) и 345-го отдельного парашютно-десантного полка. Всего 7 700 человек, 894 единицы боевой и специальной техники, а также 1 062 тонны различных грузов. Тогда военно-транспортной авиации потребовалось в течение двух суток выполнить 343 вылета.

Почувствуйте разницу

Вне сомнений, данная воздушно-десантная операция, успешно реализованная буквально накануне важнейших переговоров о гарантиях безопасности, которые пройдут между Россией, США и НАТО, становится серьезным аргументом, демонстрирующим способность РФ гарантировать настоящую, а не мнимую безопасность на постсоветском пространстве.

Западные партнеры в своих высказываниях до сих пор не смогли выработать единую позицию относительно предложений России. Зачастую они показывают умеренную осторожность и нейтральность на тот случай, если США будут вынуждены откатиться с занимаемых сейчас позиций, а Европе в будущем придется качественно изменить свое отношение к общеевропейской безопасности, признав право Москвы на гарантии.

После настоящего предательства, продемонстрированного Вашингтоном в отношении Афганистана и своих партнеров по НАТО, быстрая и решительная миротворческая реакция России на просьбу участника ОДКБ о помощи на деле показывает всем заинтересованным сторонам не декларируемую, а настоящую поддержку в самой сложной обстановке. Как говорится, почувствуйте разницу.