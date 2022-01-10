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Аналитик Деев рассказал, как ситуация в Казахстане влияет на рубль

Экономика
Аналитик Деев рассказал, как ситуация в Казахстане влияет на рубль
Федеральное агентство новостей  / 

Российская валюта укрепилась к доллару и евро на открытии торгов московской биржи. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил в беседе с ФАН — ситуация в Казахстане стабилизируется, что положительно сказывается на рубле.

Курс доллара, по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, опустился на 20 копеек и составил 75,54 рубля. Стоимость евро также продемонстрировала падение: она сократилась на 54 копейки и оказалась на уровне 85,48 рубля.

«Вопрос стабилизации курса российского рубля — риторический. Все будет зависеть от внешнего геополитического фона, действий регуляторов, общей экономической обстановки в мире на фоне пандемии. Сегодня национальная валюта укрепляется: доллар снизился, евро опустился», — пояснил Артем Деев.

Аналитик Деев рассказал о том, как ситуация в Казахстане влияет на рубль
Федеральное агентство новостей /

По его словам, факторы укрепления — снижение напряженности вокруг обстановки в Казахстане, рост нефтяных котировок почти до 82 долларов за баррель марки Brent. Насколько длительным будет период укрепления рубля, зависит от новостей.

«Если в ближайшее время появятся новые сообщения о санкциях со стороны Белого дома, если ухудшится геополитическая повестка, рубль будет реагировать снижением и в моменте сможет достичь 78 рублей за доллар и 88 рублей за евро. В ситуации стабилизации обстановки в Казахстане, отсутствия негатива для российского рынка и экономики в целом возможно укрепление валюты до уровня 74 рубля за доллар и 84,5 рубля за евро», — заключил Артем Деев.

К концу 2022 года доллар будет продаваться по 70 рублей, а евро оценят в 77,7 рубля. Таким прогнозом поделился ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

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казахстан доллар рубль евро
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