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Частные инвесторы вложат 450 млн рублей в 2022 году на развитие туризма в Хакасии

Экономика
Частные инвесторы вложат 450 млн рублей в 2022 году на развитие туризма в Хакасии
wikipedia.org  /  Мила Горемыкина / CC BY-SA 4.0

Абакан, 10 января. Министр экономического развития Хакасии Виктор Богушевич спрогнозировал бурное развитие туристической отрасли в 2022 году.

По словам Богушевича, при условии отсутствия влияния на бизнес ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в 2022 году планируется привлечь в туристическую отрасль региона не менее 450 млн рублей частных инвестиций, передает «Хакасия». Прогнозируемое увеличение объема частных вложений в туристическую отрасль в 2022 году должно составить 30%.

Как напомнил Богушевич, в прошлом году региону удалось подписать соглашение о сотрудничестве с «Корпорацией Туризм.рф», что стало официальным признанием туристической привлекательности республики.

В текущем году совместно с корпорацией начнется реализация четырех проектов: комплексное развитие территории села Приисковое, создание всесезонного туристического центра «Поднебесье», реконструкция санатория «Курорт «Озеро Шира» и развитие горнолыжного курорта «Гладенькая».

Ранее ФАН сообщал о подписании премьер-министром России Михаилом Мишустиным госпрограммы «Развитие туризма», которая будет действовать до 2030 года. При этом до 2024 года финансирование программы составит 724 миллиарда рублей.

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хакасия туризм инвестиции
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