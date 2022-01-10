«JourФак Манукяна». О событиях в Казахстане

Новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна посвящен событиям в Казахстане.

Протест в Казахстане в одночасье стал главным событием первой полноценной новогодней недели. Все начиналось с протестов в разных городах, но довольно быстро после уступок со стороны властей переросло в массовые беспорядки. Протестующие начали крушить и захватывать административные здания и склады с оружием. Мгновенно начали реализовываться террористические атаки с обезглавливанием силовиков.

Давайте вернемся в конец 2021 года. Мало кто обратил внимание на то, что еще 16 декабря посольство США в Казахстане опубликовало на своем сайте предостережение американцам о том, что в ряде городов страны в ближайшее время возможны протесты. Дат и времени, разумеется, указано не было. Уже 17 декабря, по данным моего источника, на Украине собрался по сути закрытый штаб оппозиционеров из разных стран. Там присутствовали и послы ряда стран Запада. На этом совещании посол США объявил, что январский Майдан в Казахстане должен стать триггером для Белоруссии.

Нюанс в том, что стремительность процессов в Казахстане сыграла майданщикам не на пользу. Они настолько упивались беспорядками и вооруженными атаками, что это позволило руководителю Казахстана попросить ОДКБ о незамедлительной помощи. Прибыли миротворцы в страну, которая была охвачена беспорядками и террористами. Практически мгновенно местные войска почувствовали уверенность в себе. Режиме ЧП позволил им быстро навести порядок в ключевых городах страны.