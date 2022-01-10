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Астрологи назвали худших жен среди знаков зодиака

  /   Обновлено: 10 января 2022 12:12
Общество
Астрологи назвали худших жен среди знаков зодиака
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Москва, 10 января. Астрологи считают, что представительницы некоторых знаков зодиака не смогут стать хорошими женами, так как не способны научиться даже практичности.

Первыми астрологи назвали женщин-Раков. Они не считают нужным проявлять усердие, чтобы как-либо меняться, поэтому супруг должен будет принимать их такими, какие они есть. Кроме того, представительницам этого знака свойственна расточительность. Также астрологи считают не самым удачным брак, заключенный с женщинами-Стрельцами. У них на первом плане всегда находятся развлечения и только после этого идет семья. Стрельцы ветрены и не любят заниматься бытовыми делами, передает gorodche.ru.

Астрологи назвали худших жен среди знаков зодиака
pxhere.com /

Львы-женщины являются не очень хорошими хозяйками. Они предпочитают руководящие должности и по дому все делают чужими руками. Есть риск, что из-за эгоизма такие женщины будут тратить все семейные средства только на себя. Представительницы знака Рыбы плохо дружат с деньгами. Они могут вложить все средства в безделушки, а после пожаловаться на нехватку денег. Кроме того, они не очень любят заниматься бытом. На первый взгляд хорошими женами являются Весы. Они ценят тихий уют и достаток. Однако сами Весы ничего делать для этого не будут и потребуют от супруга хорошего заработка.

Также астрологи рассказали, представителей каких знаков зодиака не следует выбирать в мужья. Такие возлюбленные могут быть непостоянны и капризны.

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