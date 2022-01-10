Астрологи назвали худших жен среди знаков зодиака

Москва, 10 января. Астрологи считают, что представительницы некоторых знаков зодиака не смогут стать хорошими женами, так как не способны научиться даже практичности.

Первыми астрологи назвали женщин-Раков. Они не считают нужным проявлять усердие, чтобы как-либо меняться, поэтому супруг должен будет принимать их такими, какие они есть. Кроме того, представительницам этого знака свойственна расточительность. Также астрологи считают не самым удачным брак, заключенный с женщинами-Стрельцами. У них на первом плане всегда находятся развлечения и только после этого идет семья. Стрельцы ветрены и не любят заниматься бытовыми делами, передает gorodche.ru.

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Львы-женщины являются не очень хорошими хозяйками. Они предпочитают руководящие должности и по дому все делают чужими руками. Есть риск, что из-за эгоизма такие женщины будут тратить все семейные средства только на себя. Представительницы знака Рыбы плохо дружат с деньгами. Они могут вложить все средства в безделушки, а после пожаловаться на нехватку денег. Кроме того, они не очень любят заниматься бытом. На первый взгляд хорошими женами являются Весы. Они ценят тихий уют и достаток. Однако сами Весы ничего делать для этого не будут и потребуют от супруга хорошего заработка.

Также астрологи рассказали, представителей каких знаков зодиака не следует выбирать в мужья. Такие возлюбленные могут быть непостоянны и капризны.