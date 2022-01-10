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Тина Канделаки иронично прокомментировала решение Украины отказать Милохину во въезде

  /   Обновлено: 10 января 2022 12:12
Шоу-бизнес
Тина Канделаки иронично прокомментировала решение Украины отказать Милохину во въезде
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 10 января. Телеведущая Тина Канделаки высказалась о новостях про неудачную попытку блогера Дани Милохина попасть в Киев. Продюсер высмеяла предосторожности пограничных служб Украины.

Блогер Даня Милохин отправился на Украину вскоре после завершения нового сезона шоу «Ледниковый период». Музыкант добрался лишь до аэропорта Борисполь, где пограничные службы отказали артисту в возможности пересечь границу.

Эта новость удивила продюсера Тину Канделаки. Телезвезда иронично прокомментировала этот инцидент в своем Telegram-аккаунте.

«Тиктокер Даня Милохин — новая угроза суверенитету Украины. Спящая ячейка российских спецслужб. А ведь он еще с Женей Медведевой катается. Это ж тоже неспроста», — отметила телеведущая.

Милохин также эмоционально отреагировал на отказ пограничников. Артист отметил, что 11% его публики — украинцы. По словам интернет-звезды, на Украине его сочли врагом и потому «развернули» на границе.

Незадолго до этого Киев также отказал во въезде в страну российскому актеру Вячеславу Чепурченко. Артисту на три года закрыли доступ на территорию Украины.

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Все новости / Шоу-бизнес / Тина Канделаки иронично прокомментировала решение Украины отказать Милохину во въезде
украина канделаки Милохин
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