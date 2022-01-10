Жители Усть-Каменогорска рассказали о происходящем в Казахстане

Сотни, если не тысячи экспертов уже прокомментировали происходящее в Казахстане и сделали свои выводы. Новости из этой страны неделю не сходят с первых полос информагентств и заставляют россиян переживать за братский народ.

Жительница Алтайского края, находящегося по соседству с Восточно-Казахстанской областью, Раиса Васильева рассказала ФАН о том, как она пыталась узнать хоть что-то о родных в соседней стране и как ей удалось это сделать.

«Сначала в принципе мало очень новостей было из Казахстана, мы обо всем узнали из новостей. Сухие сводки, и ничего больше. Причем про Усть-Каменогорск вообще ничего слышно не было, а у меня там половина родственников живет», — рассказала она.

После этого начались перебои со связью и интернетом — дозвониться, написать и спросить, как дела, было просто невозможно. И так всю неделю. Новости, относительно хорошие, пришли лишь 10 января — спустя неделю ожидания. В Восточном Казахстане наладили доступ к Сети, но неизвестно — надолго ли.

«Сестра написала в WhatsApp и рассказала, какой ужас они пережили, находясь за тысячу километров от столицы и Алма-Аты. Писала очень быстро, потому что не успевала отвечать всем, а через 1,5 часа связь снова прервалась», — добавила собеседница ФАН.

Prt Scr youtube.com / Bihar Hour

Женщина рассказала, что в Казахстане много иностранцев, которые, по ее мнению, могли приехать при помощи беглых олигархов. При этом конкретно в Усть-Каменогорске обстановка куда лучше, чем несколькими днями ранее. Однако все находятся в шоке, потому что никто даже предположить не мог, что в процветающем государстве может такое произойти.

«Племянница моя с семьей и ребенком живет прям возле площади, на которой все происходило. Жуть еще и в том, что все окна в квартире выходят именно на площадь. Они их закрывали одеялами и мимо проходили нагнувшись, боялись шальных пуль. Стрельба, как рассказывает сестра, продолжалась до вчерашнего дня. И родственники слышали, как по рупору объявляли: «Скидывайте трупы в эту кучу». Много погибших и пострадавших», — поделилась историей из переписки Васильева.

По словам жителей города, разгромлено два стационара больницы, было много нападений по машинам скорой помощи. Хоть стрельба и закончилась и город постепенно возвращается к нормальной жизни — выдохнуть и жить спокойно там смогут не скоро. Горожанам остается надеяться, что больше такое не повторится.

Ранее ФАН писал, что работа обменных пунктов в Казахстане временно приостанавливается в целях безопасности. Восстановление банковской системы будет осуществляться поэтапно. Казахский регулятор будет исходить из приоритетности и социальной значимости банковских сервисов как для населения, так и для бизнеса.