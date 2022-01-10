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Янковский признался, что постельная сцена с Асмус в «Тексте» не принесла ему удовольствия

Общество
Янковский признался, что постельная сцена с Асмус в «Тексте» не принесла ему удовольствия
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 10 января. Актер театра и кино Иван Янковский высказался о съемках интимных сцен с коллегой Кристиной Асмус в фильме «Текст», после выхода которого кинодиву затравили. Он честно заявил, что сниматься в постельных сценах нет никакого удовольствия.

Актер был удивлен, что на Асмус обрушились с критикой из-за ее участия в откровенных съемках. Он напомнил, что интимная жизнь их героев была прописана в книге, поэтому с художественной точки зрения все оправдано.

«Она что, заслужила травлю в свою сторону из-за того, что она профессионал и играет роль? Это должна была быть достоверная сцена. Уж какой это был стресс для нас с Кристиной ее снимать… Это что, веселье и праздник? Такие сцены не приносят тебе удовольствия и счастья, это интимные вещи», — заявил Иван Янковский на YouTube-канале Надежды Стрелец.

После выхода фильма «Текст» на Кристину Асмус обрушились с критикой из-за того, что в кадре она появляется обнаженной и занимается любовью со своим экранным возлюбленным. Через некоторое время стало известно о разводе артистки с юмористом Гариком Харламовым. Некоторые предположили, что их расставание было связано со скандалом. Однако звезды опровергли эти заявления.

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фильм асмус янковский
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