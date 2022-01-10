Спецслужбы Казахстана заявили о контроле над ситуацией в стране после массовых беспорядков

Нур-Султан, 10 января. Ситуация в Казахстане полностью находится под контролем властей после январских массовых беспорядков. Об этом говорится в официальном заявлении Комитета национальной безопасности (КНБ) среднеазиатской республики.

Как отметили в ведомстве, очаги террористической деятельности были уничтожены. Также все захваченные ранее участниками беспорядков административные здания были освобождены. Помимо этого, подчеркнули в КНБ, удалось обеспечить безопасность и охрану всех стратегически важных объектов и оружейных складов.

«С позиции республиканского и региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом нейтрализованы очаги террористических угроз. Освобождены все захваченные террористами административные объекты в городах Алма-Ата, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз. Обеспечена безопасность особо важных стратегических объектов и мест хранения оружия, боеприпасов», — отметили в КНБ Казахстана.

Ранее президент России Владимир Путин дал оценку деятельности террористических бандформирований в ходе январских событий в Казахстане. По словам российского лидера, в провокациях с применением насилия принимали участие подготовленные боевики, прошедшие через горячие точки.