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Спецслужбы Казахстана заявили о контроле над ситуацией в стране после массовых беспорядков

Политика
Спецслужбы Казахстана заявили о контроле над ситуацией в стране после массовых беспорядков
Федеральное агентство новостей

Нур-Султан, 10 января. Ситуация в Казахстане полностью находится под контролем властей после январских массовых беспорядков. Об этом говорится в официальном заявлении Комитета национальной безопасности (КНБ) среднеазиатской республики.

Как отметили в ведомстве, очаги террористической деятельности были уничтожены. Также все захваченные ранее участниками беспорядков административные здания были освобождены. Помимо этого, подчеркнули в КНБ, удалось обеспечить безопасность и охрану всех стратегически важных объектов и оружейных складов.

«С позиции республиканского и региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом нейтрализованы очаги террористических угроз. Освобождены все захваченные террористами административные объекты в городах Алма-Ата, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз. Обеспечена безопасность особо важных стратегических объектов и мест хранения оружия, боеприпасов», — отметили в КНБ Казахстана.

Ранее президент России Владимир Путин дал оценку деятельности террористических бандформирований в ходе январских событий в Казахстане. По словам российского лидера, в провокациях с применением насилия принимали участие подготовленные боевики, прошедшие через горячие точки.

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Казахстан терроризм беспорядки
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