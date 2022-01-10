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Крах империи на одном фото: ФАН делится эксклюзивным кадром из Казахстана
Общество
Крах империи на одном фото: ФАН делится эксклюзивным кадром из Казахстана
Федеральное агентство новостей  / 

Погромы и беспорядки в Казахстане продолжаются, хоть и уже пошли на спад. 10 января в некоторых регионах вновь появились связь и интернет. Одним из самых пострадавших городов стала бывшая столица республики — Алма-Ата. Там же находится и прежняя резиденция главы государства. Она не является основной, при этом после переноса столицы в другой город сохранила свой статус. Объект включен в список памятников истории и культуры Казахстана, подлежит государственной охране.

Только вот сберечь его во время недавних беспорядков не удалось. Резиденция находится рядом с городским акиматом, поэтому протестующие «прошлись» и по ней, устроив погром, а затем и пожар.

На фото, которое ФАН предоставил собственный источник в Казахстане, — президентское кресло, в котором, предположительно, сидел и прежний глава государства Нурсултан Назарбаев. Раньше оно стояло в каминном зале старой резиденции, там, где он принимал коллег — глав других государств.

По данным некоторых СМИ, во время беспорядков он вместе со своей семьей покинул территорию страны. При этом его пресс-секретарь уже заявил, что елбасы находится в Казахстане и не планирует никуда уезжать, напротив, находится на постоянной связи с нынешним президентом.

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