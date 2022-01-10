«Позиция России будет твердой»: в Совфеде оценили переговоры в Женеве по гарантиям безопасности

Время уступок со стороны Российской Федерации прошло — теперь она действует решительно и отстаивает свои национальные интересы. Об этом в интервью ФАН заявил сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров.

В настоящий момент в Женеве проходят переговоры по гарантиям безопасности между делегациями Соединенных Штатов под руководством замгоссекретаря США Уэнди Шерман и России, возглавляемой заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым и замглавы Минобороны Александром Фоминым.

«Можно лишь пожелать, чтобы по итогам переговоров у нас был прогресс в отношениях, — отметил Джабаров. — Нужно, чтобы американцы наконец услышали наше требование о недопущении расширения НАТО на восток и другие тезисы, на которых строится риторика нашего МИДа».

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Сенатор выразил уверенность, что позиция России на переговорах в Женеве «будет твердой».

«Время бесконечных уступок, которыми мы целых 30 лет баловали Североатлантический альянс, как мне кажется, давно позади, — считает парламентарий. — Свои принципы и требования наша страна будет отстаивать очень жестко».

Ранее Джабаров объяснил госсекретарю США Энтони Блинкену, почему Казахстан обратился за помощью в ОДКБ.