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Главный тренер «Лиона» надеется на переход Азмуна во французский клуб

Спорт
Главный тренер «Лиона» надеется на переход Азмуна во французский клуб
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Санкт-Петербург, 10 января. Главный тренер «Лиона» Петер Бош отметил, что надеется на переход нападающего «Зенита» и сборной Ирана Сердара Азмуна во французский клуб.

Как отметил нидерландский специалист, он сделал все от него зависящее для трансфера.

«Надеюсь, трансфер состоится. Мы не знаем этого наверняка. Это зависит не от меня», — передает слова тренера Footmercato со ссылкой на Prime Video.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Азмун принял решение не продлевать контракт с сине-бело-голубыми. Срок контракта форварда истекает летом 2022 года.

В сезоне-2021/22 нападающий сыграл в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился десятью голами и четырьмя результативными передачами. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

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Зенит Сердар Азмун лион трансферы рпл
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