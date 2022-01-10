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Актриса из телесериала «Дневники вампира» готовит сюрприз

Шоу-бизнес
Актриса из телесериала «Дневники вампира» готовит сюрприз
Global Look Press  /  ImagePressAgency/face to face

Многие помнят популярный сериал «Дневники вампира» для подростков, выходящий на экраны более десяти лет назад. Тогда он стал просто хитом среди молодежи, а главная героиня Елена Гилберт, которую сыграла болгарская актриса Нина Добрев, свела с ума немало парней.

Журнал Maxim навел справки о том, где сейчас Нина и чем она занимается.

Актриса из телесериала «Дневники вампира» готовит сюрприз.
Кадр из сериала «Дневники вампира» /

Добрев родилась в столице Болгарии — Софии. В раннем возрасте она переехала с родителями в Канаду и почти всю жизнь прожила там. Артистический талант был обнаружен у нее еще в детстве, и немного повзрослев, девочка отправилась покорять кастинги.

Яркая внешность и талант Нины принесли свои плоды. К середине 2000-х она стала активно сниматься в кино и сериалах. Правда, главную роль она долгое время получить не могла, пока в 2009 году, продюсеры не предложили ей сыграть в сериале «Дневники вампира» Елену Гилберт (и Кэтрин Пирс).

Актриса из телесериала «Дневники вампира» готовит сюрприз.
Кадр из сериала «Дневники вампира» /

В основе сюжета — любовный треугольник между двумя братьями-вампирами, с которыми поочередно встречается Елена. Параллельно троица ведет войну с темными силами.

Проект настолько пришелся тинейджерам конца 2000-х по вкусу, что его съемки продлились вплоть до 2017 года. В предпоследнем сезоне героиня Гилберт, по сценарию, погибла, и интерес к сериалу охладел.

Интерес к теленовелле подогревался в том числе и из-за романа главных актеров — Нины Добрев и Иена Сомерхолдера (сыграл роль Деймона Сальватора). Они были красивой парой, достойными друг друга, но в итоге расстались. По слухам, продюсеры даже уговаривали их на фейковый роман, пока идут съемки, но не вышло.

Актриса из телесериала «Дневники вампира» готовит сюрприз.
Кадр из сериала «Дневники вампира» /

Нина снимается и сейчас, но заметно реже. В 2021 году она приняла участие сразу в двух сериалах, а наступивший 2022-й принесет аж четыре премьеры с ней.

«Три икса: Мировое господство» с Вином Дизелем, ремейк культового фильма «Коматозники» Джоэла Шумахера, где Добрев попробовала себя в роли режиссера. Недавно актриса выложила кадр со съемочной площадки сериала «Очень странные дела», видимо, она является козырем в этой полюбившейся всем картине, так что с уверенностью можно сказать, что у актрисы «Все будет Добрев»

В социальных сетях Добрев — около 26 миллионов подписчиков. Это, на секундочку, в разы больше чему у Ольги Бузовой. Актриса часто рекламирует различные бренды и помогает животным.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nina Dobrev (@nina)

Ранее сообщалось, как бывший парень Нины Йен Сомерхолдер благодаря жене рассчитался с долгами.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса из телесериала «Дневники вампира» готовит сюрприз
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