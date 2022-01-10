Американские ученые впервые напечатали гибкий дисплей на 3D-принтере

Ученым из университета Миннесоты впервые удалось использовать 3D-принтер для изготовления дисплея. Исследователи смогли сделать деталь в популярной сегодня технологии OLED.

OLED-дисплеи широко применяются в производстве электроники. Органические светодиоды, которые испускают свет при прохождении электрического тока, позволяют получить максимально контрастное и качественное изображение на экранах смартфонов и телевизоров.

Также в моду входят гибкие экраны, в которых используется эта технология. Сегодня полукруглые телевизоры и складывающиеся смартфоны можно встретить в любом магазине электроники. Правда цены на такие девайсы доступны не каждому потребителю.

Исследователи университета Миннесоты считают, что использование 3D-принтеров в изготовлении OLED-дисплеев в разы снизит их стоимость. Теперь производство не будет зависеть от дорогостоящего оборудования и сверхчистых площадок.

Ученые решили применить два вида печати. Они использовали распыление и технологию продавливания вязкого расплава через формующее отверстие — экструзию. В итоге удалось создать рабочий экран, который выдержал 2000 сгибов.

Команда исследователей считает, что благодаря новым методам OLED-дисплеи станет возможно производить даже в домашних условиях.