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Путин договорился с президентом Таджикистана Рахмоном о телефонном разговоре 10 января

  /   Обновлено: 10 января 2022 12:14
Политика
Путин договорился с президентом Таджикистана Рахмоном о телефонном разговоре 10 января
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 10 января. Российский президент Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон проведут телефонные переговоры 10 января после саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Известно, что основной темой саммита ОДКБ является вопрос сложившейся в Казахстане обстановки. Известно, что онлайн-встреча началась с минуты молчания в память о жертвах беспорядков в республике.

Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года — жители страны выступили против двукратного роста цен на топливо. Казахстанские власти пошли навстречу протестующим, однако эскалация продолжилась.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте с казахским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Все новости / Политика / Путин договорился с президентом Таджикистана Рахмоном о телефонном разговоре 10 января
путин таджикистан одкб
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