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Иностранцы встали на защиту культовой комедии «Иван Васильевич меняет профессию»

  /   Обновлено: 10 января 2022 11:58
Общество
Иностранцы встали на защиту культовой комедии «Иван Васильевич меняет профессию»
кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Москва, 10 января. Иностранные пользователи Сети встали на защиту фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», который раскритиковали западные юзеры. Бурное обсуждение культовой комедии развернулось в комментариях на сайте IMDb.com.

Советская картина имеет достаточно высокий рейтинг — 8,3 балла из 10. Однако некоторые американские пользователи выразили недоумение. Они резко высказались в адрес актеров и режиссера киноленты, пишет «Культуромания».

Однако не все были согласны с позицией негативно настроенных комментаторов. Некоторые иностранцы, напротив, встали на защиту легендарного фильма. Они напомнили о менталитете и специфике юмора, который вряд ли сможет понять житель другой страны.

«Я думаю, юмор не для всех, особенно не для жителей США, которые привыкли к извращенному юмору. Мне кажется глупым, что человек, не говорящий по-русски, вообще может оценить этот фильм. Он создан исключительно для России и всех стран бывшего СССР», — написал один из комментаторов.

Комедия Гайдая была показана в СССР в 1973 году. Ее сняли по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Кинолента пользуется большой популярностью и любима многими зрителями. По мнению россиян, фильм Гайдая — лучшая экранизация отечественной классики.

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кино рейтинг иван васильевич меняет профессию
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