Токаев: миссия ОДКБ помогла предотвратить захват резиденции президента Казахстана

Нур-Султан, 10 января. Сообщения о прибытии в Казахстан миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заставили боевиков отказаться от планов по захвату президентской резиденции, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев.

Выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, он подчеркнул, что обращение к организации за помощью «оказалось крайне своевременным».

«Узнав о прибытии трех военно-транспортных самолетов в столицу, боевики отказались от планов захвата президентской резиденции», — сказал Токаев.

Организация Договора о коллективной безопасности направила в Казахстан миротворцев после обращения официального Нур-Султана. Накануне, как сообщает RT, участники миссии завершили развертывание. После этого миротворческие силы взяли под охрану жизненно важные объекты страны.